فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر و کشف یک کیلوگرم طلاجات در تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، سردار عباسعلی محمدیان، در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران گفت: در این عملیات ۴۰۰ گوشی تلفن همراه ۲۵۳ نفر متهم سارق و مالخر نزدیک به یک کیلوگرم از طلاجات سرقتی و همچنین ۳۰ دستگاه موتورسیکلتی که از تهران طی چهار سال گذشته سرقت شده بود کشف و ضبط شد.
وی افزود: متأسفانه همچنان داستان پرغصه سرقت گوشیهای تلفن همراه ادامه دارد و البته باید بگویم بخشی از این مسئله متوجه خود مالباختههاست؛ یعنی هم درست نگرفتن گوشی در دست، هم توجه نکردن به اطراف. البته نسبت به گذشته کاهش بسیار خوبی داشتهایم و انشاءالله با هوشیاری مردم این عدد به صفر برسد و در آینده دیگر شاهد سرقت گوشیهای تلفن همراه نباشیم.
وی در تشریح شیوه فعالیت یکی از باندهای شناساییشده گفت: این سارقان شیوهای منحصربهفرد داشتند؛ اقدام به کرایه تاکسیهای عبوری و تاکسیهای اینترنتی به صورت دربست میکردند. وقتی به مقصد میرسیدند از راننده درخواست میکردند که مقدار کوتاهی مسیر را به صورت دنده عقب برود. راننده به صورت طبیعی برای دنده عقب یا در آینه نگاه میکند یا برمیگردد پشت سرش را ببیند و از جلو و اطراف غافل میشود؛ در همین لحظه، مسافری که داخل خودرو نشسته بود، گوشی راننده که روی هولدر جلوی شیشه قرار داشت را سرقت میکرد و بلافاصله متواری میشد.
سردار محمدیان ادامه داد: مالخر این باند هم شناسایی و دستگیر شده و الحمدالله بیش از ۱۵۰ دستگاه گوشی تلفن همراه از این افراد کشف شده است. مالباختهها نیز شناسایی شدهاند و تعدادی از گوشیها به صاحبانشان تحویل داده شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ خطاب به رانندگان تاکسی و خودروهای مسافربر تأکید کرد: اگرچه شاید گفتن این روشها خودش به نوعی آموزش برای سارقین باشد، اما حداقل رانندگان تاکسی و خودروهای مسافرکش باید بسیار مواظب باشند که گرفتار این شیوهها نشوند. از راننده درخواست میکنند دنده عقب برود؛ راننده در این حالت طبیعی است که توجهش از جلو منحرف میشود و همین غفلت باعث وقوع سرقت میشود.
وی با اشاره به ابعاد اجتماعی و اخلاقی سرقت گفت: این افراد باید بدانند که با سرقت گوشیها، اطلاعات شخصی، خانوادگی و ناموس مردم را به یغما میبرند و پشت این جرمها، نالهها و نفرینهای زیادی وجود دارد. ما مجاز به دستگیری و تحویل شما به دستگاه قضایی هستیم، اما یقین داریم که خداوند خود شاهد این ظلمهاست و حق شاکیان ضایع نخواهد شد.
سردار محمدیان با اشاره به اعترافات متهمان افزود: این افراد ادعا میکنند اولین بارشان بوده، اما وقتی به آمار نگاه میکنیم، صحبت از ۳۸۰ فقره سرقت است. حالا شاید همه اینها مربوط به همین پرونده نباشد، اما قطعاً تعداد سرقتها بسیار بیشتر از گوشیهایی است که تاکنون کشف شده است.
وی نقش مالخران در تداوم سرقتها را بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: بیشترین نقش در جذابیت سرقت را مالخران ایجاد میکنند ما معتقدیم اگر مالخری نباشد، اصلاً سرقتی هم صورت نمیگیرد. وقتی کسی گوشی سرقتی میخرد، حتی اگر بداند سرقتی است، یا تحت عنوان گوشی دستدوم، استوک، غیرقابل ردیابی یا برای قطعات خریداری میکند، عملاً در وقوع جرم شریک است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با هشدار به واحدهای صنفی و خریداران اموال مسروقه تأکید کرد: پلیس این افراد و واحدهای صنفی را شناسایی خواهد کرد. مالخران هم باید مال مردم را جبران کنند و هم طبق قانون با مجازات سنگین روبهرو خواهند شد. برخورد با این افراد کاملاً جدی است و دستگاه قضایی نیز در این زمینه قاطعانه وارد عمل خواهد شد تا این پروندهها برای خود این افراد و دیگران عبرت شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: انشاءالله با هوشیاری مردم، دقت رانندگان و برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضایی، این سارقان و افراد مشابه ناکام بمانند و شاهد کاهش چشمگیر جرائم بهویژه سرقت تلفن همراه در سطح شهر باشیم.