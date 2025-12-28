برای نخستین‌بار در کشور، کارخانه تولید گرانول در سایت زباله شهرستان بهشهر به بهره‌برداری رسید



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ کارخانه تولید گرانول که با هدف تکمیل زنجیره مدیریت پسماند و افزایش بهره‌وری در فرآوری مواد بازیافتی طراحی و اجرا شده بود، پس از سال‌ها انتظار و با پیگیری‌های مستمر، با تدبیر استاندار مازندران و تلاش مجموعه مدیریتی استان به مرحله بهره‌برداری رسید.

راه‌اندازی کارخانه گرانول در شرق مازندران گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه‌های مدیریت پسماند است و با آغاز فعالیت این واحد، بخش قابل توجهی از مواد بازیافتی به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل می‌شود که می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد منطقه ایفا کند.

خط تولید گرانول در کارخانه کمپوست سایت زباله بهشهر با ظرفیت مناسب برای تولید کود دانه‌بندی‌شده و غنی‌سازی‌شده طراحی شده و این خط قادر است بخش مهمی از نیاز کشاورزان و باغداران استان به کود‌های فرموله‌شده و باکیفیت را تأمین کرده و در کاهش وابستگی به کود‌های شیمیایی و صرفه‌جویی اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

با راه‌اندازی خط تولید کود آلی در این مجموعه، نیاز بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی استان به کود‌های ارگانیک تأمین می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند وابستگی به واردات کود را به‌طور چشمگیری کاهش دهد

سایت پیشرفته زباله بهشهر نیز طی شش ماه و با مدیریت استاندار مازندران و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی تکمیل شد.

این مجموعه با ظرفیت روزانه ۲۵۰ تن، یکی از مهم‌ترین طرح‌های ساماندهی پسماند در استان محسوب می‌شود و نقش مهمی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی و بهبود مدیریت پسماند در شرق مازندران دارد.