به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میرهادی سیدی، مشاور بین الملل سازمان توسعه تجارت از گسترش آموزش بانک‌های اطلاعات تجاری مرکز بین‌المللی تجارت (ITC) وابسته به سازمان ملل متحد در کشور خبر داد و اعلام کرد: ایران با آموزش نزدیک به ۹ هزار نفر طی سه سال و نیم گذشته، رکورددار آموزش این بانک‌های اطلاعاتی در جهان شده است.

به گفته وی، بانک‌های اطلاعات تجاری بین‌المللی از مهم‌ترین ابزارهای بازاریابی علمی برای تجار در حوزه صادرات و واردات به شمار می‌روند و استفاده از این داده‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سنجیده‌تر فعالان اقتصادی کمک کند. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری مرکز بین‌المللی تجارت مستقر در ژنو، پروژه‌ای را برای آموزش و بومی‌سازی استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی در کشور آغاز کرده است.

سیدی افزود: در قالب این همکاری، تاکنون بیش از ۷۰ مدرس مورد تأیید ITC در استان‌های مختلف کشور تربیت شده‌اند که مجاز به برگزاری دوره‌های آموزشی هستند. این دوره‌ها ۲۰ ساعته بوده و پس از پایان هر دوره، گزارش آن به مرکز ITC در ژنو ارسال می‌شود و گواهینامه رسمی برای شرکت‌کنندگان صادر می‌گردد.

وی ادامه داد: این طرح از حدود سه سال و نیم پیش آغاز شده و تاکنون ۸ دوره تربیت مدرس در سطح جهانی در ایران برگزار شده است. در حال حاضر، به‌طور میانگین هر هفته دو تا سه دوره آموزشی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و سالانه حدود ۳ هزار نفر از تجار، دانشجویان رشته‌های بازرگانی و کارشناسان حوزه تجارت و اقتصاد تحت آموزش قرار می‌گیرند.

به گفته این مقام مسئول، سازمان توسعه تجارت ایران با هدایت سازمان توسعه صنعتی، عزم جدی برای گسترش این آموزش‌ها دارد و تسلط به بانک‌های اطلاعات تجاری را یکی از ابزارهای کلیدی توسعه تجارت بین‌الملل می‌داند. وی تأکید کرد: عدم آشنایی با این ابزارها می‌تواند سطح سنجیدگی فعالیت‌های تجاری را کاهش دهد.

در پایان، مشاور بین الملل سازمان توسعه تجارت از اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تجاری و انجمن‌های تخصصی در تهران و استان‌ها دعوت کرد تا با همکاری سازمان توسعه تجارت، زمینه برگزاری این دوره‌ها را فراهم کنند و افزود: توسعه این آموزش‌ها علاوه بر ارتقای توان تجار و شرکت‌ها، به رشد اقتصادی استان‌ها و در نهایت منافع ملی کشور کمک خواهد کرد.