معاون زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: گیاه پالم کمتوقع، مقاوم و قابل بهرهبرداری اقتصادی در مدت ۳ تا ۴ سال است و قابلیت استفاده در فضای سبز شهری را نیز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رزاقی معاون زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت پرورش درخت و درختچه در استان گفت: هزار و صد و یازده هکتار از اراضی کشاورزی مازندران به تولید و پرورش درخت و درختچههای زینتی اختصاص دارد که ۲۳۸۵ نفر بهرهبردار در این حوزه فعالیت دارند.
وی افزود: گیاه پالم قابلیت عرضه برگهای خود به بازار گل و دسته گل را در سه سال اول رشد دارد و به دلیل سازگاری بالا با خاک نیمه شور و مصرف پایین آب، به ویژه در اراضی مشکلدار، توصیه میشود.
معاون زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: این گیاه مقاوم و کمتوقع، در مدت ۳ تا ۴ سال به بهرهبرداری کامل میرسد و سالیانه حدود یک متر رشد میکند.
رزاقی همچنین تأکید کرد استان مازندران به عنوان قطب تولید درخت و درختچه در کشور شناخته میشود و پرورش این نهال توسط جوانان مستعدی مانند رضا مردانی، میتواند سودآوری و توسعه کشاورزی استان را افزایش دهد.
رضا مردانی کشاورز جوان جویباری بیش از ۹۵ هزار نهال پالم را در زمینهای کمبازده کشور پرورش داده است.