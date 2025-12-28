در این طرح که با حضور ۵۳ تیم عملیاتی و برپایی ۱۳ ایست و بازرسی انجام شد، ۴۱۰ تبعه غیرمجاز، انواع مواد مخدر، ۴۰ خودروی شوتی و ۱۵ وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزا ری صداوسیمای مرکز کرمان سردار جلیل موقوفه ئی، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت در راستای ارتقا امنیت عمومی عملیات پاکسازی کویر با مشارکت یگان‌های انتظامی، اطلاعاتی و سپاه استان کرمان در دو محور لوت شمالی و میانی طی روزهای پنجم و ششم دی‌ماه اجرا شد.

. وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، اطلاعاتی و سپاه، تصریح کرد: این موفقیت حاصل هم‌افزایی و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مسئول بود و پلیس استان کرمان با عزم راسخ، راهبردهای امنیت محور خود را با قدرت ادامه دارد