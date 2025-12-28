معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از بازگشت بیش از ۹۸ درصد ارز شرکت‌های پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور خبر داد و گفت: امسال وضع بازگشت ارز نسبت به پارسال بهتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباس‌زاده امروز در حاشیه نخستین همایش سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی و در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه برنامه صادرات پتروشیمی در پایان ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیارد دلار است و امیدواریم محقق شود، اظهار کرد: بیش از ۹۸ درصد ارز شرکت‌های پتروشیمی به چرخه اقتصادی بازگشته است.

وی افزود: آن بخش اندکی هم که با تأخیر بازمی‌گردد، در چارچوب مهلت ۸۰ روزه و تحت نظارت شدید قرار دارد. از سال ۱۳۹۷ تاکنون مشکلی در این زمینه وجود نداشته و امسال نیز وضع بازگشت ارز نسبت به پارسال بهتر بوده است.

معاون وزیر نفت به آخرین وضع ورود نخستین واحد PDH کشور اشاره کرد و گفت: طرح‌های PDH خوراک خود را از پروپان دریافت می‌کنند و برخی از آنها به دلیل قرار گرفتن در زنجیره خود، سوددهی بهتری دارند. نخستین پروژه، PDH سلمان فارسی است که پیشرفت بالای ۹۰ درصد دارد، ان‌شاءالله تا خرداد سال آینده وارد مدار تولید شود.