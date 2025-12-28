تقویت نظارتهای زیستمحیطی در ملارد؛ ۳۵۹ پایش و ۴۹ استعلام بررسی شد
اداره حفاظت محیط زیست ملارد در سهماهه سوم سال جاری با اجرای ۳۵۹ پایش زیستمحیطی و رسیدگی به ۴۹ استعلام، اقدامات نظارتی و آموزشی خود را برای مقابله با آلایندهها تقویت کرد .
سعید شهند با تشریح عملکرد این اداره در سه ماهه سوم سالجاری اظهار داشت: طی این مدت ۳۵۹ مورد پایش زیست محیطی با رویکرد شبانه روزی و با هدف ارزیابی وضعیت زیست محیطی صنایع، شهرها، روستاها، محورهای مواصلاتی و عرصه های طبیعی انجام شد که به شناسایی واحدهای آلاینده و پیشگیری از افزایش آلودگی ها انجامید.
وی افزود: در نتیجه این پایش ها، ۵۳ اخطاریه زیست محیطی صادر، ۱۵ واحد جدید شناسایی و به ۴۹ استعلام زیست محیطی رسیدگی شد و همچنین یک واحد آلاینده جمع آوری و چهار واحد یا بخش آلاینده واحدهای غیرمجاز پلمب شدند و ۴۲ پرونده حقوقی در حوزه محیط زیست انسانی و طبیعی مورد پیگیری قرار گرفت.
شهند با اشاره به اقدامات سامانه ای و مدیریتی گفت: در این بازه زمانی، ۱۳۷ مورد خوداظهاری زیست محیطی در سامانه جامع محیط زیست کشور ثبت و هفت مورد نمونه برداری از آب سطحی و پساب انجام شد و علاوه بر این، ۳۲ اقدام مدیریتی شامل احداث و بهره برداری از سیستم فاضلاب، نصب تجهیزات کنترل آلودگی هوا، انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه و توسعه فضای سبز به اجرا درآمد و بیش از ۷۷ تن پسماند صنعتی و ویژه به مراکز مجاز امحاء منتقل شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد ادامه داد: در سه ماهه سوم سال، ۲۹ شکایت مردمی رسیدگی شد و در راستای توسعه پایدار و نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست، در مجموع ۷۵۲ نفرساعت آموزش زیست محیطی ارائه شد.
وی با تأکید بر تداوم و تشدید نظارت ها در زیستگاه ها و عرصه های طبیعی شهرستان خاطرنشان کرد: مشارکت فعال شهروندان دوستدار طبیعت نقش مؤثری در حفاظت از حیات وحش و صیانت از تنوع زیستی منطقه داشته است؛ به طوریکه در این مدت سه پرنده شامل سارگپه و بوتیمار در زیستگاه های طبیعی رهاسازی و دو پرنده شکاری شامل یک بهله عقاب و یک بهله سارگپه برای تیمار و بازپروری به مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان منتقل شدند.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به برگزاری منظم جلسات کارشناسی به عنوان عاملی مؤثر در ارتقای عملکرد اداری و افزایش بهره وری تصریح کرد: طی این مدت سه کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان تشکیل و تصمیمات لازم برای پیگیری مصوبات پیشین و اجرای برنامه های آتی اتخاذ شد.