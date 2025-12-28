پخش زنده
نخستین محموله کالای تجارت مرزی تخصیصی به مرزنشینان سرپل ذهاب در چارچوب اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (ملوانی و کولهبری) از گمرک پرویزخان شهرستان قصرشیرین ترخیص شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نخستین محموله کالای تجارت مرزی تخصیصی به مرزنشینان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه شامل ۲۷ کامیون موز وارداتی با هدف حمایت از ساکنان نوار مرزی و در چارچوب اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (ملوانی و کولهبری) از گمرک پرویزخان شهرستان قصرشیرین ترخیص شد.
مدیرکل گمرک پرویزخان اعلام کرد: نخستین محموله کالای کولهبری شهرستان سرپل ذهاب طی چند روز گذشته از این گمرک مرزی در شهرستان قصرشیرین در غرب کرمانشاه ترخیص شده است.
حجتالله چاوشی افزود: با توجه به اینکه زیرساختهای لازم در بازارچه مرزی «تیلهکوه» شهرستان سرپل ذهاب هنوز بهطور کامل آماده نشده است این امکان فراهم شد تا نخستین محموله کالای کولهبری این شهرستان از طریق گمرک پرویزخان ترخیص شود تا مرزنشینان از مزایای قانونی خود محروم نمانند.
وی اظهار کرد: این محموله از محل سهمیه قانونی مرزنشینان شهرستان سرپل ذهاب و با پرداخت تنها پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده ترخیص شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس مقررات، کالاهای وارداتی مربوط به سهمیه مرزنشینان از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند، تأکید کرد: اجرای طرحهای حمایتی مرتبط با کولهبری و عواید مرزی، در چارچوب قوانین، نقش مهمی در بهبود معیشت مرزنشینان و کاهش هزینههای زندگی آنان دارد و گمرک پرویزخان نیز تلاش میکند با تسهیل فرایندها، این حمایتها بهطور مؤثری اجرایی شود.