رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با انتصاب حمید ابدالی به عنوان سرپرست شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) بر تسریع در تامین آب صنایع و معادن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، این طرح با تمرکز بر تسریع طرح ملی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان، نیازهای فزاینده صنایع معدنی کشور به آب پایدار را برطرف می کند.
در آیین تکریم و معارفه، حسین افشاری قائم مقام رئیس هیئت عامل ایمیدرو با قدردانی از خدمات محمدحسن اسدی مدیرعامل سابق ایمواسکو گفت: این طرح ملی از طرحهای اساسی کشور است و امیدواریم در دوره جدید مدیریتی، شاهد تسریع در بهرهبرداری از دیگر خطوط باشیم.
محمدحسن اسدی نیز اظهار کرد: اکنون طرح مجوزهای لازم برای دریافت تسهیلات را داراست و با ریلگذاریهای انجامشده و ادامه حمایتهای ایمیدرو، تسریع در اجرای برنامهها ممکن خواهد شد.
حمید ابدالی سرپرست جدید ایمواسکو با قدردانی از اقدامات پیشین، ابراز امیدواری کرد: در دوره جدید با کمک سهامداران و راهبری ایمیدرو، اهداف ملی این طرح محقق شود.
صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان آب در بخش صنعت، با چالش جدی کمبود منابع آبی روبهرو هستند. آب در این صنایع عمدتاً برای خنککاری کورههای ذوب، فرآوری سنگهای معدنی، شستشوی کنسانتره و کنترل گردوغبار استفاده میشود و تأمین پایدار آن، کلید حفظ تولید فولاد، مس و آلومینیوم است. طرح ملی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استانهای مرکزی و شرقی، پاسخی راهبردی به این نیاز بوده و تاکنون خطوطی به طول صدها کیلومتر احداث شده است.