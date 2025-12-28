مدیرکل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: به برکت انقلاب اسلامی و تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام خمینی (ره) ۹۷/۸ درصد مردم استان البرز از سواد پایه برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فرزاد شعبانی ضمن تبریک سالروز نهضت سواد آموزی در ۷ دی ماه ۱۳۵۸ ، اظهار کرد: در طول ۴۶ سال گذشته با تلاش آموزش‌دهندگان و فعالان حوزه سواد آموزی ، نرخ باسوادی کشور از حدود ۶۵ درصد در سال ۱۳۵۸ به بیش از ۹۵ درصد افزایش یافته است .

وی با بیان اینکه این رقم بالاتر از میانگین جهانی است و سازمان یونسکو به این موضوع مهم اعتراف کرده است، خاطرنشان کرد: استان البرز نیز با برخورداری بیش از ۹۷ درصد جمعیت باسواد، از وضعیت مطلوبی در سطح کشور برخوردار است اما برای ریشه کنی بی سوادی در استان همچنان باید با رویکرد جهادی – همگانی تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروزچهل‌وششمین سالروز تأسیس نهاد سوادآموزی را در کشور از جمله در استان البرز گرامی می داریم، عنوان کرد: این نهاد یکی از مقدس‌ترین و ماندگارترین یادگارهای فرهنگی حضرت امام خمینی(ره) است که هیچگاه خدمات آموزشی، تربیتی و مهارتی آن از ذهن ها پاک نمی شود.

شعبانی به تصویب طرح کشوری شتاب‌بخشی به ریشه‌کنی بی‌سوادی و ارتقای مهارت سوادآموزان در حوزه معاونت سواد آموزی از فروردین‌ماه امسال پرداخت و افزود: این طرح با افق سه‌ساله، شناسایی، جذب و آموزش افراد بی‌سواد استان را هدف‌گذاری می کند و با رویکرد مدرسه‌محوری و راه‌اندازی ۲۵ پایگاه آموزشی در البرز برنامه ریزی و در حال اجراست.