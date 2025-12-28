پخش زنده
امروز: -
بیش از ۸۵ هزار تن محصول باغی مازندران شامل کیوی و مرکبات در سال جاری به کشورهای مختلف صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به رشد صادرات محصولات باغی استان گفت: در سال جاری، ۴۰۸ محموله کیوی به وزن ۸٬۸۹۵ تن به هند و ۶۵۶ محموله به وزن ۱۳٬۵۷۷ تن به سایر کشورها صادر شده است.
اسدالله تیمورییانسری افزود: در مجموع، هزار و ۶۴ محموله کیوی به وزن ۲۲ هزار و ۴۷۲ تن از مازندران به بازارهای جهانی ارسال شد.
وی گفت: در بخش مرکبات نیز ۴۶۳ محموله نارنگی به وزن ۹ هزار و ۲۹۹ تن و هزار و ۷۶ محموله پرتقال به وزن ۲۲ هزار و یک تن صادر شده است و مجموع صادرات مرکبات استان به ۳۱ هزار و ۳۰۰ تن میرسد.
تیمورییانسری کشورهای هدف این صادرات را شامل هند، اوراسیا و حاشیه خلیج فارس عنوان کرد و تأکید کرد این آمار نشاندهنده ظرفیت بالا و نقش مهم مازندران در تأمین نیاز بازارهای منطقهای در حوزه محصولات باغی است.