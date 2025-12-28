برای روکش آسفالت ۱۶۰کیلومتر از محور‌های اصلی و روستایی شهرستان خور و بیابانک به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوروبیابانک گفت: از ابتدای امسال با پیگیری‌های نماینده شهرستان، فرماندار خوروبیابانک و مساعدت اداره کل راهداری استان؛ ۳۱ کیلومتر از راه‌های شهرستان با ۸۲ میلیارد تومان هزینه آسفالت شده است.

مهدی طاهری افزود: این ۳۱ کیلومتر شامل اجرای آسفالت گرم در محور‌های خور به طبس، فرخی به چاهملک، سه‌راهی جندق تا زرین‌سپاهان و همچنین اجرای مرحله نخست آسفالت حفاظتی محور بیاضه به حاجی‌آباد بوده است.

شهرستان خوروبیابانک با ۱۲ هزار کیلومتر مربع وسعت ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد.