پاکستان با محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در به‌رسمیت شناختن «سومالی لند» این اقدام را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مغایر با منشور سازمان ملل متحد دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «آج نیوز»؛ در بیانیه مشترکی که در اسلام‌آباد و با مشارکت وزرای خارجه چند کشور صادر شد آمده است، شناسایی بخش‌هایی از یک کشور به عنوان دولت مستقل، تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه‌ای به شمار می‌رود و جامعه جهانی باید قاطعانه با چنین اقدامات خطرناکی مخالفت کند.

در این بیانیه پاکستان بار دیگر بر حمایت کامل خود از حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی تاکید کرد.

«طاهر حسین اندرابی» سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با غیرقانونی و تحریک آمیز توصیف‌کردن اقدام رژیم صهیونیستی هشدار داد: این اقدام می‌تواند امنیت سومالی و کل منطقه شاخ آفریقا را با چالش‌های جدی مواجه کند.

وی تصریح کرد: پاکستان هرگونه تلاش برای تضعیف حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سومالی را به شدت محکوم می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست تا مانع ادامه سیاست‌هایی شود که روند‌های صلح را تضعیف کرده و به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زند.

وی با تاکید بر حمایت اسلام‌آباد از صلح پایدار در سومالی، بار دیگر حمایت قاطع پاکستان از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را اعلام داشت.

در این موضع‌گیری پاکستان هرگونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین خود را نیز مردود دانسته و بر حمایت از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی براساس مرز‌های پیش از سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف تاکید کرده است.