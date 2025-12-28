نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع) نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع) نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع) نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع) نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع) نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع) نجف اشرف آماده استقبال از ۱۳ رجب و ولادت امیرالمؤمنین(ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با نزدیک شدن به سیزدهم رجب، سالروز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، حرم مطهر علوی در نجف اشرف رفته‌رفته مهیای استقبال از خیل عظیم زائران و دوستداران اهل‌بیت (ع) می‌شود.

از حدود یک هفته مانده به این مناسبت مبارک، خادمان حرم علوی با نصب پارچه‌نوشته‌ها و کتیبه‌های تبریک ولادت، آذین‌بندی صحن‌ها و فضا‌های اطراف حرم و برافراشتن پرچم‌ها، جلوه‌ای خاص به این حرم مطهر بخشیده‌اند.

همزمان با این اقدامات، برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم جشن، سخنرانی‌های مذهبی، مدیحه‌سرایی و آیین‌های عبادی در دستور کار قرار گرفته است.

در این ایام، نجف اشرف شاهد افزایش چشمگیر ورود زائران از کشور‌های مختلف، به‌ویژه زائران ایرانی است و فضای شهر حال‌وهوایی معنوی و پرشور به خود گرفته است.

مسئولان حرم علوی نیز با آمادگی کامل، در تلاش‌اند تا شرایطی مناسب برای حضور زائران و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ولادت مولای متقیان فراهم کنند.

سیزدهم رجب هر سال، نجف اشرف به کانون برگزاری آیین‌های باشکوه ولادت حضرت علی (ع) تبدیل می‌شود و زائران با حضور در حرم مطهر، این روز بزرگ را در جوار بارگاه نورانی نخستین امام شیعیان گرامی می‌دارند.