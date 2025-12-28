به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در این آیین با تبیین مقام علما و جایگاه علمی و اخلاقی آیت‌الله شاهچراغی گفت: علما ستون‌های استوار جامعه هستند و جایگاه آنان در هدایت فکری، اخلاقی و اجتماعی مردم بی‌بدیل است.

وی آیت‌الله شاهچراغی را نمونه‌ای از عالمی ربانی خواند که علم را باتقوا و خدمت به مردم پیوند زد و افزود: یاد و راه ایشان چراغ راه نسل‌های آینده است.

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی گفت: حضور مردم در آیین های بزرگداشت آیت الله شاهچراغی نشان‌دهنده عمق ارادت عمومی به مقام علم و فضیلت است و باید از سیره علمی و عملی ایشان درس گرفت تا میراث معنوی و تربیتی او تداوم یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان پاسداشت مقام علما و تقویت نهاد‌های علمی و دینی را خواستار شد و تأکید کرد: مسئولان و جامعه دینی موظف‌اند فضای رشد فکری و تربیتی را فراهم کنند تا یاد و نام آیت‌الله شاهچراغی نه‌تنها در خاطره بماند؛ بلکه به عمل و خدمت صادقانه به مردم تبدیل شود.