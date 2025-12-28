به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جواد همدمیان گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۹۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت زعفران رفته و هر هکتار این محصول برای حدود ۶۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به میانگین عملکرد ۵.۹ کیلوگرم زعفران در هر هکتار افزود: استان در شاخص توسعه زعفران، رتبه سوم کشور را دارد و با برنامه‌ریزی برای توسعه این محصول، در مسیر تبدیل شدن به قطب دوم طلای سرخ ایران قرار گرفته است.

همدمیان گفت: بیشترین سطح زیر کشت زعفران مربوط به شهرستان فاروج است و شرایط اقلیمی مناسب، نیاز آبی پایین و عملکرد بالا از عوامل اصلی توسعه این محصول صادراتی در استان محسوب می‌شوند.