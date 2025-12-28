نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده باتسهیلات ۲۰۰میلیون تومانی
معاون بهره برداری و توسعه صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این طرح با ارائه تسهیلات بانکی و مشوقهای ویژه برای موتورسیکلتهای برقی و فرآیند «کلید به کلید» انجام میشود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای سهیل معمارباشی در گفتوگو با رسانه ملی با موضوع طرح ملی نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت این طرح با برنامههای گذشته؛ گفت: این طرح به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ارکان مالی، انجمنهای تولیدکننده، انجمن اسقاط و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آغاز شده و در حال اجراست.
وی ادامه داد: وجه تمایز این طرح با طرحهای پراکنده و غیرمستمر سالهای گذشته در این است که برای نخستینبار همه ذینفعان اصلی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، زیرا تجربه نشان داده بدون حمایت و مشوقهای لازم، طرح اسقاط به نتیجه نمیرسد. به همین دلیل تلاش کردهایم با همراهی سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی، این برنامه بهصورت مستمر و پایدار اجرا شود.
معمارباشی درباره پشتوانه مالی طرح توضیح داد: با اجرای قانون ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه آن، صندوقی به نام «صحا» پیشبینی شد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ همت منابع از محل واریز ۱.۵ درصد ارزش خودرو و موتورسیکلتها به این صندوق جمعآوری شد. این منابع بهعنوان اهرم مالی، از طریق تفاهمنامه با بانکها بهویژه بانک تجارت و بانک مهر ایران، برای حمایت از طرح نوسازی موتورسیکلتها بهکار گرفته شده است.
وی درباره نحوه مشارکت متقاضیان؛ گفت: دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده میتوانند با مراجعه به سامانه اسقاط به نشانی nnhk.ir ثبتنام کنند. پس از احراز اصالت توسط پلیس راهور و انجام اعتبارسنجی بانکی، تسهیلات پرداخت میشود. این طرح بهصورت «کلید به کلید» اجرا میشود؛ یعنی همزمان با تحویل موتورسیکلت فرسوده، موتورسیکلت نو به متقاضی تحویل داده میشود.
وی اضافه کرد: هدفگذاری این است که کل فرآیند، از ثبتنام تا تحویل نهایی، در بازه ۱۰ تا ۱۵ روز انجام شود.
وی درباره جایگاه موتورسیکلتهای برقی گفت: محدودیتی برای انتخاب موتورسیکلت انژکتوری یا برقی وجود ندارد، اما مشوقها برای مدلهای برقی بیشتر است. در این بخش، گواهی اسقاط با قیمت بالاتری خریداری میشود و هدف ما جایگزینی موتورسیکلتهای برقی با نمونههای کاربراتوری فرسوده است.
معمارباشی افزود: بر اساس تفاهمنامه با بانک مهر ایران، تسهیلات موتورسیکلت بنزینی تا ۱۲۰ میلیون تومان و برای موتورسیکلت برقی تا ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ حدود ۴ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه در نظر گرفته شده است. در بانک تجارت نیز تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه ارائه میشود.
وی در پاسخ به انتقاد درباره فاصله قیمت موتورسیکلتها با سقف تسهیلات گفت: هدف اصلی طرح، موتورسیکلتهای کار و دارای پیمایش بالا هستند که در بازه قیمتی ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارند. هرچند افزایش قیمتها باعث شده در برخی موارد مابهالتفاوتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان ایجاد شود، اما برای موتورسیکلتهای لوکس نیز محدودیتی وجود ندارد و متقاضی میتواند مابهالتفاوت قیمت را شخصاً پرداخت کند.
معاون ایدرو درباره سهم محدود طرح در مقایسه با تعداد موتورسیکلتهای فرسوده کشور تأکید کرد: این نکته درست است که حجم موتورسیکلتهای فرسوده بسیار بالاست، اما ما در مرحله آغاز یک فرآیند ملی قرار داریم. این طرح ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی دارد. بخش زیادی از دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده از این وسیله برای تأمین معیشت خانواده استفاده میکنند؛ بنابراین بدون حمایت مالی و مشوق، امکان اسقاط وجود ندارد. در کنار مشوقها، بهتدریج باید محدودیتها نیز اعمال شود تا این چرخه به شکل مؤثر مدیریت شود.