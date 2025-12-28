رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان از آغاز ثبت‌نام نهمین دوره کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی ویژه دانش‌آموزان سمپاد خبر داد و گفت: تاکید ما در این دوره، بر تقویت روحیه کار گروهی، پرورش مهارت‌های پژوهشی و پرسشگری عمیق در دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهمین دوره کارسوق ملی علوم اعصاب شناختی، با هدف شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر دانش‌آموزی در حوزه‌های میان‌رشته‌ای پیشرفته، ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هشتم تا یازدهم مدارس استعداد‌های درخشان سراسر کشور برگزار می‌شود.

الهام یاوری گفت: کارسوق علوم اعصاب شناختی، فرصت استثنایی برای نسل جوان و کنجکاو کشور است تا در محیطی علمی و عملی، با پیچیدگی‌ها و شگفتی‌های مغز انسان و آخرین دستاورد‌های این علم آشنا شوند.

وی افزود: این رویداد گامی مهم در راستای تحقق اهداف سند توسعه علوم و فناوری‌های شناختی و تربیت سرمایه‌های انسانی آینده‌ساز ایران است.

یاوری گفت: تاکید ما در این دوره، بر تقویت روحیه کار تیمی، پرورش مهارت‌های پژوهشی و پرسشگری عمیق در دانش‌آموزان است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان خاطر نشان کرد: شرکت در این کارسوق می‌تواند مسیر تحصیلی و حرفه‌ای بسیاری از دانش‌آموزان مستعد را به سمت رشته‌های استراتژیک و مورد نیاز کشور هدایت کند.

گفتنی است؛ این کارسوق حاصل همکاری مشترک سمپاد و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ثبت‌نام در این رویداد به صورت گروهی و از تاریخ ۲۰ آذر تا ۳۰ دی ماه از طریق پایگاه رسمی کارسوق به نشانی cog.sampad.gov.ir و توسط رابطین پژوهشی مدارس سمپاد انجام می‌پذیرد.

دبیرخانه کشوری این رویداد در دبیرستان دوره اول متوسطه فرزانگان ۵ تهران مستقر بوده و متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۸۲۷۴۸۹۷۷۶ تماس حاصل کنند.