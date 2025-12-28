پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف مردمیسازی دستگاه قضایی، دادگستری استان یزد با اجرای طرحهایی همچون «محکمه آفتاب» و راهاندازی دادگاههای مجازی، امکان آشنایی نزدیک اقشار مختلف مردم، بهویژه دانشجویان و دانشآموزان، با روند رسیدگی قضایی را فراهم کرده است.
یکی از اقدامات مهم دادگستری استان یزد در مسیر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اجرای طرح «محکمه آفتاب» است که با هدف افزایش شفافیت، آگاهی حقوقی و تقویت ارتباط مردم با دستگاه قضایی اجرا میشود.
در قالب این طرح، اقشار مختلف جامعه بهویژه دانشجویان میتوانند پس از ثبتنام در سامانه عدلیه، بهصورت حضوری در جلسات دادگاه حضور یافته و از نزدیک با روند رسیدگی به پروندهها آشنا شوند.
بر اساس اعلام دادگستری استان، تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ نفر در قالب بیش از ۶۰ جلسه دادگاه با موضوعات متنوع، در اجرای طرح «محکمه آفتاب» شرکت کردهاند.
راهاندازی دادگاههای مجازی، از دیگر اقدامات دادگستری استان در مسیر مردمیسازی و تسهیل دسترسی به فرآیندهای قضایی است. در این طرح، علاقهمندان میتوانند روند رسیدگی در دادگاههای مختلف را بهصورت مجازی دنبال کنند.
همچنین دانشآموزان و دانشجویان استان یزد میتوانند بهصورت گروهی و در قالب اردوهای یکروزه، با حضور در دادگستری استان ضمن دیدار با قضات، از نزدیک با فرآیند رسیدگی به پروندهها آشنا شده و در نشستهای پرسش و پاسخ با مسئولان قضایی شرکت کنند.
گفتنی است اجرای این برنامهها از مهرماه سال جاری آغاز شده و با استقبال قابل توجه علاقهمندان و اقشار مختلف جامعه همراه بوده است.