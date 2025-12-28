به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان با میزبانی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و حضور مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به استان مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه، محمدمهدی علیزاده، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان با اشاره به اهمیت راهبردی این مصوبات تأکید کرد: تصمیمات اتخاذشده در سفر وزیر حاصل بررسی میدانی و مطالبه عمومی است و تحقق آنها نیازمند تمرکز، پیگیری مستمر و همکاری جدی همه بخش‌هاست.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌ها یادآور شد: هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌ها، قابل توجیه نیست و برنامه‌ریزی عملیاتی باید محور کار قرار گیرد.

علیزاده با تأکید بر هم‌افزایی بین دستگاه‌های تابعه افزود: رفع گره‌های اجرایی، تسریع در روند پروژه‌ها و ارائه گزارش شفاف از پیشرفت اقدامات، لازمه دستیابی به اهداف توسعه‌ای حوزه راه و شهرسازی در استان است.