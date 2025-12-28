به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان _سرهنگ پاسدار اسلام حاجب فرمانده سپاه ناحیه شهرستان رودبار جنوب از اردوی جهادی چشم پزشکی در این شهرستان بازدید کرد.

در این طرح ۲ چشم پزشک و ۳ کارشناس به صورت جهادی به مدت ۲ روز در کمیته امداد امام خمینی(ره) به ارائه خدمات چشم پزشکی خواهند پرداخت.

سرهنگ حاجب هدف از برگزاری این اردو‌ها در مناطق کم برخوردار را ایجاد همدلی، انگیزه‌افزایی و امید آفرینی در این مناطق اعلام کرد.

وی همچنین در گفتگوی صمیمانه با تمامی پزشکان مستقر در محل برگزاری اردوی جهادی, از اینکه در راه رضای خدا و با اخلاص و تلاش مشغول خدمت رسانی به مردم محروم این منطقه هستند تقدیر و برای این جهادگران آرزوی است