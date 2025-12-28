فعالیت روزانه ۴۴ گروه برای پایش شبکه برق استان تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: امسال حدود ۱۸ هزار مورد برق غیرمجاز مربوط به ویلاباغها و خوشنشینها در استان تهران جمعآوری شده است. هماکنون نیز حدود ۴۴ گروه عملیاتی بهصورت روزانه در سطح استان مشغول رصد، پایش، بازدیدهای میدانی و اعمال قانون هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به گسترش پدیده ساختوسازهای غیرمجاز در اطراف استان تهران بهویژه در شهرهای مهاجرپذیر، این موضوع را یکی از چالشهای جدی در حوزه خدماترسانی عنوان کرد.
اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: این انشعابات غیرمجاز عمدتا در دو بخش قابل تفکیک هستند؛ نخست ویلاباغها و سکونتگاههای خوشنشین و دوم واحدهای مسکونی متعلق به شهروندانی که بهدلیل ساختوسازغیرمجاز، امکان دریافت انشعاب قانونی برای آنان فراهم نشده است. این موضوع باعث شده با وجود احداث ساختمان و عبور شبکه برق از مجاورت آن، برخی ساکنان بهصورت غیرقانونی اقدام به استفاده از برق کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ادامه گفت: در همین جهت، طی سال جاری حدود ۱۸ هزار مورد برق غیرمجاز مربوط به ویلاباغها و خوشنشینها در استان تهران جمعآوری شده است. هماکنون نیز حدود ۴۴ گروه عملیاتی بهصورت روزانه در سطح استان مشغول رصد، پایش، بازدیدهای میدانی و اعمال قانون هستند.
حسنبکلو با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف اظهار داشت: در این فرآیند، همکاری و همراهی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی استان تهران و استانداری تهران نقش موثری داشته است. بااین حال، جمعآوری برقهای غیرمجاز در واحدهای مسکونی که مردم بهطور دائم در آن سکونت دارند با دشواریهای جدی همراه است؛ چراکه قطع برق این واحدها عملاً راهکار جایگزینی برای ساکنان باقی نمیگذارد.
وی در پایان افزود: در تابستان امسال، نیاز مصرف برق در استان تهران با اجرای برنامههای مدیریت مصرف، حدود ۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است. این آمارها نشان میدهد اجرای برنامههای مدیریت مصرف و همراهی شهروندان نقش مهمی در کنترل مصرف برق ایفا کرده است.