به دلیل بارش شدید برف بسیاری ازخودرو‌ها درمحور بویین میاندشت به الیگودرز متوقف شدند.

توقف خودروها درمحور بویین میاندشت به الیگودرز

توقف خودروها درمحور بویین میاندشت به الیگودرز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بویین میاندشت گفت: از بامداد امروز و همزمان با آغاز بارش برف تیم‌های برف روبی، عملیات برف روبی درتمام مسیر به ویژه محور اصلی بویین میاندشت به الیگودرز را آغاز کردند.

حمیدرضا رحیمی افزود: بارش شدید برف همراه با کولاک موجب می‌شود که بعداز هربار برف روبی مسیر‌ها دوباره پرازبرف شود.

وی گفت: بارش برف موجب کندی رفت و آمد و توقف وسایل نقلیه سنگین درمحوراصلی شده است.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بویین میاندشت از رانندگان خواست ازسفر‌های غیر ضروری به این شهرستان خودداری کنند و چنانچه قصد سفر دارند تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.