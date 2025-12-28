پخش زنده
امروز: -
به دلیل بارش شدید برف بسیاری ازخودروها درمحور بویین میاندشت به الیگودرز متوقف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جادهای بویین میاندشت گفت: از بامداد امروز و همزمان با آغاز بارش برف تیمهای برف روبی، عملیات برف روبی درتمام مسیر به ویژه محور اصلی بویین میاندشت به الیگودرز را آغاز کردند.
حمیدرضا رحیمی افزود: بارش شدید برف همراه با کولاک موجب میشود که بعداز هربار برف روبی مسیرها دوباره پرازبرف شود.
وی گفت: بارش برف موجب کندی رفت و آمد و توقف وسایل نقلیه سنگین درمحوراصلی شده است.
رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جادهای بویین میاندشت از رانندگان خواست ازسفرهای غیر ضروری به این شهرستان خودداری کنند و چنانچه قصد سفر دارند تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ همراه داشته باشند.