به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یوسف زندی رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی در آیین افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان مرند با اشاره به ماموریت‌های اصلی بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد:ماموریت بنیاد شامل نخبه‌یابی، نخبه‌پروری، نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری است که باید از محیط‌های دانشگاهی و حتی دانش‌آموزی آغاز شود. تحقق این اهداف مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستانی است.

زندی افزود:استفاده از ظرفیت صنایع شهرستان در راستای تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و به‌ کارگیری توان نخبگان برای حل چالش‌های موجود کشور و نظام مدیریتی از اولویت‌های بنیاد ملی نخبگان است.

وی با بیان اینکه شهرستان مرند از ظرفیت‌های مناسب علمی و انسانی برخوردار است گفت:افتتاح این دفتر می‌تواند بستر شناسایی ایده‌های نو، حمایت از استعداد‌های برتر و به‌ کارگیری نخبگان در حل مسائل واقعی جامعه به‌ویژه در حوزه‌های فناوری، صنعت و مدیریت را فراهم کند.

زاهد محمودی فرماندار مرند نیز افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان را گام مهم در مسیر توسعه شهرستان دانست و گفت: پیشرفت پایدار جامعه در گرو توجه همزمان به دو عامل محوری فرهنگ و سرمایه‌های انسانی مستعد است و نخبگان می‌توانند به‌ عنوان موتور محرک توسعه ایفای نقش کنند.

محمودی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی شهرستان مرند افزود:فرمانداری از برنامه‌ها و طرح‌های نخبگان حمایت می‌کند و تعامل مستمر میان بنیاد نخبگان، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای شناسایی و حل مسائل شهرستان ضروری دانست.

گفتنی است طی حکمی از سوی رئیس بنیاد ملی نخبگان آذربایجان شرقی محمد حسین صادقی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند به عنوان رئیس دفتر نمایندگی بنیاد نخبگان شهرستان مرند منصوب شد.