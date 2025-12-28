پخش زنده
رئیس اداره هواشناسی شهرستان سردشت از وقوع یک سامانه بارشی قابل توجه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد که منجر به انباشت چشمگیر برف در ارتفاعات و مرکز شهر گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بر اساس دادههای ارائه شده توسط مصطفی سید رحیمی، رئیس این اداره، میزان بارشها در ایستگاههای مختلف منطقه تفاوت محسوسی داشته است. در شهر سردشت، مجموع بارندگی به ۶۶.۷ میلیمتر رسیده است، در حالی که موسالان با ثبت ۹۹.۱ میلیمتر بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است. ایستگاههای شلماش و گلکنک نیز به ترتیب شاهد ۹۳.۲ میلیمتر و ۸۰.۶ میلیمتر بارش بودهاند.
این بارشها مستقیماً بر میزان پوشش برف تأثیر گذاشته است؛ به طوری که ارتفاع برف در هسته شهر سردشت به ۵۴ سانتیمتر رسیده است. همچنین ارتفاع برف در موسالان ۳۸ سانتیمتر و در شلماش ۲۵.۵ سانتیمتر اندازهگیری شده است.
رئیس هواشناسی سردشت در پایان تأکید کرد که این سامانه بارشی فعال، تا صبح روز سهشنبه در منطقه باقی خواهد ماند و احتمالاً در برخی مقاطع با وزش بادهای شدید همراه خواهد بود؛ لذا به تمامی شهروندان توصیه میشود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی در ترددات شهری، از هرگونه سفر غیرضروری به محورهای کوهستانی اجتناب ورزند.