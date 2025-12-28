پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجان میگوید:آمد و شد در محور دندی- تخت سلیمان فقط با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته محمدی در سایر محورهای کوهستانی استان نیز با توجه به شرایط جوی حاکم، همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی بوده و رانندگان باید با احتیاط کامل و رعایت نکات ایمنی تردد کنند. در عین حال، تردد در سایر محورهای استان به صورت روان و بدون مشکل در جریان است.
هم اکنون بارش برف و وقوع کولاک در محورهای کوهستانی استان گزارش شده و نیروهای راهداری با استقرار کامل و استفاده از تجهیزات زمستانی در حال انجام عملیات برفروبی و ایمنسازی راهها هستند