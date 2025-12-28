پخش زنده
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه گفت :با هدف تسهیل صدور اسناد تکبرگ بیش از ۴۵۰ پلاک در سامانه سحاک در سه ماهه سوم امسال تعیین تکلیف شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهرام آشتاب گفت : در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی سازمان امور اراضی کشور، بیش از ۴۵۰ پلاک در سامانه سحاک با همکاری کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک و کارشناسان امور اراضی شهرستانها بررسی و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: راهاندازی سامانه سحاک در چارچوب طرح تکریم ارباب رجوع و با هدف تسهیل و تسریع در پاسخگویی به استعلامات انجام شده تا بهرهبرداران بتوانند هرچه سریعتر نسبت به صدور سند تکبرگ اراضی خود اقدام کنند و از مزایای قانونی آن بهرهمند شوند.
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه تصریح کرد: اجرای دقیق و بهموقع این فرآیند، ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب شفافیت در وضعیت مالکیت اراضی و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد و نقش مهمی در تثبیت حقوق بهرهبرداران ایفا میکند.