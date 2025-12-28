به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: مجموع اعتبارات مصوبات سفر ریاست جمهوری که برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، افزون بر ۴۱ هزار میلیارد ریال که برای اجرای ۷۷۷ طرح به شش بانک عامل معرفی خواهد شد و تاکنون ۶۴۶ طرح به بانک‌ها معرفی شده است.

محمد محمدزاده افزود: علاوه بر اعتبارات اختصاص‌یافته، بخشی از منابع سایر دستگاه‌ها نیز از طریق صندوق کارآفرینی امید به سازمان جهاد کشاورزی استان منتقل و به طور کامل هزینه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تبصره ۱۸ نیز خبر داد و گفت: در بخش تبصره ۱۸ بند «ب» ابلاغی سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال برای طرح‌های اشتغال‌زا در حوزه‌های دام، طیور، شیلات، تولیدات گیاهی، زراعت، باغبانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی تخصیص یافته بود که این اعتبارات نیز به طور کامل جذب و پرداخت شد.

محمدزاده با اشاره به نقش این تسهیلات در توسعه تولید، امنیت غذایی و اشتغال پایدار استان گفت: این اقدامات گامی مهم در حمایت از کشاورزی استان و تقویت اقتصاد روستا‌ها محسوب می‌شود.