جمعی از مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاههای اجرایی استان با نماینده ولیفقیه دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با هدف بهرهگیری از رهنمودها و نگاه راهبردی نماینده ولیفقیه در حوزه زنان، خانواده و جمعیت جمعی از مشاوران امور بانوان و خانواده دستگاههای اجرایی استان با نماینده ولیفقیه دیدار و گفتوگو کردند.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یاسوج در این دیدرا با اشاره به چالشهای جمعیتی کشور گفت: امروز با یک تضاد جدی مواجه هستیم در برخی خانوادههای کمبرخوردار تعداد فرزندان بالاست، اما در خانوادههای مرفه فرزندی وجود ندارد و این مسئله نگرانکننده است.
آیتالله حسینی با بیان اینکه کشور در معرض یک محاصره فرهنگی قرار دارد، افزود: با توجه به اینکه باورهای دینی، اجتماعی و فرهنگی مورد هجمه دشمن است، همه دستگاهها وظیفه دارند برای نجات کشور از بحران جمعیت وارد میدان شوند.
وی با بیان اینکه ایران به سمت سالمندی پیش میرود و این یک زنگ خطر جدی است تأکید کرد: اگر جمعیت کشوری پیر شود دچار بحرانهای اساسی و حتی ورشکستگی خواهد شد.
آیتالله حسینی با اشاره به تلاش دشمن در حوزه جمعیت گفت: اگر دشمن در جنگهای نظامی موفق نشد امروز در جنگ جمعیت به دنبال موفقیت است و هر کسی که دغدغه این سرزمین را دارد باید برای حل این مسئله کمک کند.
وی ولنگاری و بیبندوباری را از عوامل مؤثر در بحران جمعیت دانست و افزود: متولیان امر باید با رویکرد عملگرایانه و ارائه راهکارهای اجرایی برای حل مسائل حوزه خانواده و جمعیت اقدام جدی انجام دهند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در این نشست با اشاره به برنامههای استان برای تحقق اهداف نظام اسلامی گفت: یکی از اولویتهای اصلی، موضوع جمعیت است که در این زمینه تاکنون جلسات متعددی توجیهی برای جامعه هدف در استان برگزار شده است.
شهلا محمدحسینی یا بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد نیمه اول سال گذشته در پرداخت تسهیلات ازدواج، رتبه ۲۸ کشور را داشت افزود: استان در نیمه نخست امسال به رتبه ۶ کشوری در پرداخت تسهیلات ازدواج ارتقا یافته است.
محمدحسینی اضافه کرد: همچنین استان سال گذشته رتبه ۱۱ کشور در شاخص ازدواج، را داشت و امسال استان در این شاخص نیز به رتبه ۵ کشوری ارتقاء پیداکرد.
مدیرکل امور بانوان استانداری با بیان اینکه کهگسلویه و بویراحمد در پرداخت تسهیلات ازدواج از بسیاری از استانهای بزرگ کشور پیشی گرفته است گفت: تحکیم بنیاد خانواده در اولویت قرار دارد و یک طرح پژوهشی گسترده برای بررسی علل و ارائه راهکارها اجرا شده و در صورت تأمین اعتبار، میتواند منجر به عملکرد بهتری شود.
محمدحسینی توانمندسازی زنان در حوزههای مختلف و تعمیق باورهای دینی را از دیگر برنامههای مهم حوزه امور بانوان و خانواده استانداری است.