دبیر ستاد اعتکاف کیش، گفت: همایش توجیهی داوطلبان مراسم اعتکاف ۱۴۰۴، پنج شنبه ۱۱ دی در مصلی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجید انتظاریان با اشاره به آخرین مهلت نام نویسی در مراسم معنوی اعتکاف، گفت: تاکنون بیش از ۴۸۰ نفر برای شرکت در این مراسم معنوی نام نویسی کرده‌اند و نام نویسی در ساعت ۲۳ امشب به پایان می‌رسد و دیگر تمدید نخواهد شد.

او افزود: کارت ورود به محل برگزاری مراسم اعتکاف در مصلی کیش با ارائه یک قطعه عکس و مدارک شناسایی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه نهم و دهم دی از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ تحویل می‌شود.

مجید انتظاریان خاطرنشان کرد: همایش اعتکاف ۱۴۰۴ و جلسه توجیهی معتکفان پنجشنبه ساعت ۱۰ صبح در مصلی کیش با حضور حجت الاسلام ماندگاری و خانم دکتر سرقلی و حجت الاسلام موسوی، مربیان و اساتید اعتکاف امسال برگزار می‌شود.

دبیر ستاد اعتکاف کیش، گفت: براساس همکاری اداره آموزش و پرورش کیش امتحانات مدارس کیش روز‌های ۱۳ تا ۱۶ دی لغو و به تاریخ دیگری موکول شد.

مجید انتظاریان تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند با مراجعه به نشانی سامانه اعتکاف در فرصت باقی مانده نام نویسی کنند.

او افزود: شماره تماس ۰۹۰۰۴۰۲۱۳۵۷ برای پاسخگویی به سوالات داوطلبان در نظر گرفته شده است.