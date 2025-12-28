به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: از ابتدای آذرماه، طرح تشدید مبارزه با سارقان وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان رشت قرارگرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وی در ادامه به اقدامات موثر و شبانه روزی عوامل انتظامی و دستگیری ۵۰ سارق وسایل نقلیه، طی عملیات‌های جداگانه در طول آذر ماه اشاره کرد، و گفت: تعدادی از سارقان دستگیر شده به صورت باندی در زمینه ارتکاب به سرقت قطعات و لوازم خودرو فعالیت داشتند، که در خلال مأموریت‌ها و یا در تحقیقات تخصصی روی پرونده‌ها شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه با دستگیری این سارقان، ۷۵ فقره پرونده سرقت کشف شد گفت: در این راستا ۱۶ دستگاه موتور سیکلت، ۲ دستگاه خودرو، ۹ دستگاه دوچرخه، ۳۲ قلم قطعات و لوازم وسایل نقلیه از این سارقان کشف شد.

سرهنگ عیسی روشن قلب افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گفتند و اموال سرقت شده در اختیار مالکالنشان قرار گرفت.