رییس جمعیت هلال احمر اشنویه گفت: ۲۰۰ دستگاه خودرو که به دلیل بارش برف و کولاک شدید در محور اشنویه ـ ارومیه گرفتار شده و قادر به ادامه مسیر نبودند، از شب گذشته تاکنون رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فخرالدین مام‌علی گفت: این خودرو‌ها به علت کولاک شدید و لغزندگی مسیر در محور اشنویه ـ ارومیه متوقف شده بودند که با تلاش نیرو‌های راهداری، هلال احمر و تیم‌های آفرود، عملیات امدادرسانی و رهاسازی آنها انجام شد.

وی افزود: همچنین به مسافران و رانندگانی که بر اثر بارش برف و کولاک در محدوده گردنه گردکاشان غافلگیر شده و در راه مانده بودند، بسته‌های معیشتی توزیع شد.

رییس جمعیت هلال احمر اشنویه ادامه داد: پایگاه‌های هلال احمر این شهرستان با همکاری عوامل راهداری در محور‌های مواصلاتی فعال بوده و به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات امدادی به شهروندان و مسافران هستند.

مام‌علی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان از انجام سفر‌های غیرضروری در محور‌های اصلی این شهرستان به دلیل تداوم کولاک و بارش برف خودداری کنند.

وی افزود: رانندگانی که قصد تردد در این محور‌ها را دارند، ضمن رعایت احتیاط و کاهش سرعت به‌ویژه در گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی، از سلامت سیستم روشنایی، بخاری و ترمز خودرو خود اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به سفر کنند.