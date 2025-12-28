بازدید از ایست بازرسی ورودی شهرستان کوهبنان با حضور امام جمعه ، فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه مقاومت بسیج و معاون فرماندار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این بازدید، امام جمعه شهرستان با اشاره به اهمیت تأمین امنیت و آرامش در منطقه، بر ضرورت نظارت مستمر بر فعالیت‌های ایست‌های بازرسی تأکید کرد. وی گفت: "ایست‌های بازرسی نقش حیاتی در حفظ امنیت شهروندان دارند و باید همواره به روز و کارآمد باشند."

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیز ضمن تقدیر از تلاش‌های نیروهای انتظامی مستقر در ایست بازرسی، بر لزوم ارتقاء همکاری‌های بین‌نهادی برای افزایش امنیت شهرستان تأکید کرد و افزود: "حفاظت از جان و مال مردم اولویت نخست ماست و تمامی تلاش خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت."

حجت السلام حسینی با اشاره به دغدغه‌های مردم در خصوص امنیت گفت :بایدتوجه ویژه به مشکلات و نیازهای موجود در ایست‌های بازرسی شد و بر لزوم بهبود شرایط کاری و تأمین امکانات لازم تأکید کرد.

این بازدید نشان‌دهنده عزم و اراده مسئولان شهرستان برای ارتقاء سطح امنیت و آسایش عمومی است و بر تعامل و همکاری نزدیک دستگاه‌های مختلف در تأمین امنیت تأکید کرد