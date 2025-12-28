پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون استان همدان با اشاره به کاهش مراجعه اهدا کنندگان در فصل سرما، بر ضرورت تداوم اهدای خون بهویژه برای تأمین پلاکت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، افشین محمدی گفت: امسال بیش از ۴۵ هزار واحد اهدای خون در استان داشتیم و به دلیل شرایط اپیدمی و آنفلوآنزا حدود ۴.۵ درصد کاهش اهدا داریم.
او افزود: سالانه ۱۰ هزار واحد سالانه به استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و هرمزگان ارسال میشود و تاکنون بیش از ۶ هزار واحد خون به این مناطق فرستاده شده است.
مدیرکل انتقال خون استان همدان به نقش مهم اهداکنندگان مستمر اشاره و تأکید کرد: بیش از ۵۰ درصد اهداکنندگان ما، اهدا کننده مستمر هستند؛ یعنی افرادی که سالانه حداقل یک بار و در برخی موارد آقایان تا چهار بار و خانمها تا سه بار اهدا میکنند.
محمدی با توجه به برودت هوا و کاهش احتمالی مراجعه از همشهریان خواست با اهداء خون به بیماران نیازمند کمک کنند، زیرا نیاز به خون و فرآوردههای آن، بهویژه پلاکت، همیشگی است و عمر پلاکت تنها حدود سه روز است.