به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه چهارم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف این پالایشگاه انجام تعمیرات اساسی به صورت ایمن، بهینه و دقیق بوده که با تلاش کارکنان متخصص و بدون حادثه محقق شده است.

بهزاد سالاری افزود: در حوزه تولید، پالایشگاه چهارم روند مطلوبی داشته و کاهش قابل‌توجه فلرینگ LPG نسبت به سال گذشته، نقش مهمی در ارتقای عملکرد زیست‌محیطی مجتمع داشته است.

سالاری گفت: در ۹ ماهه نخست سال، مجموع خوراک دریافتی پالایشگاه از سکو ۱۸.۴۳ میلیون تن بوده که ۱۳.۰۳ میلیون تن وارد ردیف‌های گازی شده و بیش از ۵.۴ میلیون مترمکعب به سایر پالایشگاه‌ها ارسال شده است. همچنین بیش از ۱۱.۱۶ میلیون تن گاز خشک، ۰.۹۶ میلیون تن اتان، ۰.۵۱ میلیون تن گاز مایع و ۲۰.۵۹ میلیون بشکه میعانات گازی تولید شده است.

مدیر پالایشگاه چهارم، تعویض مولکولارسیو‌های ترین‌های ۲ و ۵، بهینه‌سازی فرآیند‌ها و کاهش تولید بخارات بویلر، کاهش فلرینگ مخازن پروپان و بوتان و افزایش توان دریافت گاز را از مهم‌ترین دستاورد‌های فنی این دوره برشمرد.

وی گفت: پالایشگاه با تحقق کامل برنامه‌های تولید، در برخی مقاطع فراتر از اهداف مصوب عمل کرده و برای فصل سرد سال با تأمین قطعات یدکی، بازبینی دستورالعمل‌ها و آماده‌سازی نیروی انسانی، تولید پایدار گاز را تضمین می‌کند.

سالاری پیش‌بینی کرد با توجه به تعمیرات اساسی و اقدامات بهینه‌سازی، تولید گاز در ۶ ماهه دوم سال حدود ۷ درصد افزایش خواهد یافت و پالایشگاه آماده پاسخگویی به افزایش ناگهانی مصرف گاز است.