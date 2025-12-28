به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سمتی از برگزاری آیین معنوی اعتکاف ماه رجب در ۲۰ مسجد این شهرستان بافق خبر داد و گفت: تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ نفر برای شرکت در این مراسم ثبت‌نام کرده‌اند که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی، با اشاره به برگزاری آیین اعتکاف ماه رجب با شعار «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» اظهار کرد: این مراسم همزمان با سراسر کشور در روز‌های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب در شهرستان بافق برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال ۲۰ مسجد در سطح شهرستان به‌عنوان میزبان معتکفان پیش‌بینی شده و تاکنون حدود هزار و ۳۰۰ نفر برای حضور در این آیین معنوی ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار حاکی از رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی مشارکت نسبت به سال گذشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بافق با بیان اینکه هر یک از مساجد برنامه‌های متناسب با شرایط خود را اجرا خواهند کرد، گفت: برگزاری جلسات قرائت قرآن، سخنرانی‌های مذهبی، برنامه‌های معرفتی و پاسخ‌گویی به شبهات از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایام اعتکاف است.

حجت‌الاسلام سمتی با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان، به‌ویژه نوجوانان دختر، از اعتکاف امسال تصریح کرد: این استقبال، مسئولیت متولیان فرهنگی و هیئت‌امنای مساجد را برای برنامه‌ریزی هدفمندتر و متناسب با نیاز‌های این قشر افزایش می‌دهد.