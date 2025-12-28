پخش زنده
رویداد ملی بازیهای رایانهای از ۱۶ تا ۱۷ دی ماه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز با محوریت بازیهای رایانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد ملی بازیهای رایانهای در سه محور بازیهای مکان محور، بازیهای سلامت محور و بازیهای گردشگری و در چارچوب اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران و توسط معاونت پژوهش، کارآفرینی و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز در این دانشگاه برگزار میشود.
این رویداد فرصتی برای دانشجویان و علاقهمندان حوزههای طراحی، بازیسازی، معماری و شهرسازی، گردشگری است تا ایدههای خلاقانه خود را در قالب پروژههای نوآورانه توسعه دهند و روایتهای تازهای از فضا، شهر و گردشگری خلق کنند.
در این مسیر، نگاه معمارانه به شهر و فضا، فراتر از کالبد، بر طراحی تجربه، روایت فضا و معنابخشی به مکان تمرکز دارد و بستری مشترک برای همکاری دانشجویان معماری، شهرسازی و فعالان حوزه چندرسانهای و بازیسازی را در این رویداد فراهم میکند.
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، شرایط حضور و مراحل ثبتنام، به وبسایت رسمی رویداد به نشانی www.nfcci.com مراجعه کنند.
گفتنی است اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران به منظور کمک به تقویتِ نقش زیستبوم صنایع خلاق در اقتصاد ایران، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و منطقه آزاد چابهار و با همکاری دانشگاه ها، شرکتها و استارتآپهای حوزه صنایع خلاق، پارکهای علم و فناوری سراسر کشور، کانونهای فرهنگی دانشجویی در دانشگاهها و سمنها و تشکلهای مردمی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهادهای مرتبط، بهمن ماه امسال، با شعار «مکران، موج بیکران خلاقیت»، در منطقه آزاد چابهار برگزار میشود.