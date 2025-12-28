به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سه محور بازی‌های مکان محور، بازی‌های سلامت محور و بازی‌های گردشگری و در چارچوب اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران و توسط معاونت پژوهش، کارآفرینی و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز در این دانشگاه برگزار می‌شود.

این رویداد فرصتی برای دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه‌های طراحی، بازی‌سازی، معماری و شهرسازی، گردشگری است تا ایده‌های خلاقانه خود را در قالب پروژه‌های نوآورانه توسعه دهند و روایت‌های تازه‌ای از فضا، شهر و گردشگری خلق کنند.

در این مسیر، نگاه معمارانه به شهر و فضا، فراتر از کالبد، بر طراحی تجربه، روایت فضا و معنا‌بخشی به مکان تمرکز دارد و بستری مشترک برای همکاری دانشجویان معماری، شهرسازی و فعالان حوزه چندرسانه‌ای و بازی‌سازی را در این رویداد فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، شرایط حضور و مراحل ثبت‌نام، به وب‌سایت رسمی رویداد به نشانی www.nfcci.com مراجعه کنند.

گفتنی است اولین جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران به منظور کمک به تقویتِ نقش زیست‌بوم صنایع خلاق در اقتصاد ایران، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و منطقه آزاد چابهار و با همکاری دانشگاه ها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حوزه صنایع خلاق، پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور، کانون‌های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه‌ها و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراکز و نهاد‌های مرتبط، بهمن ماه امسال، با شعار «مکران، موج بی‌کران خلاقیت»، در منطقه آزاد چابهار برگزار می‌شود.