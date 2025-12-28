مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بارش باران و برف در مناطق مختلف و وزش باد شدید به تناوب تا روز چهارشنبه در استان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ سامانه بارشی، بارش باران همراه با رعد و برق، وزش شدید باد، کاهش ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا و بارش برف در ارتفاعات بالادست، از عصر امروز در گیلان آغاز شده و تا صبح فردا ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کاهش ابر و هوای غالبا پایدار برای فردا دوشنبه در گیلان پیش بینی شده است، افزود: روز سه شنبه، با نفوذ سامانه بارشی دیگری به آسمان گیلان، باران در مناطق جلگه‌ای و برف در مناطق کوهستانی استان خواهد بارید.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بیشترین دما در شبانه روز گذشته در استان از ماسال ۲۲ درجه سلسیوس و کمترین دما از منطقه حیران آستارا یک درجه بالای صفر گزارش شد.

محمد دادرس افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۱۵۰ سانتی متر، تا چهارشنبه برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در بیشتر ساعات نامناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.