دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در رویدادهای پیش رو با دعوت از ۱۶ ورزشکار از امروز در خانه تکواندو آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندو با هدف آمادهسازی هرچه بهتر ملیپوشان برای حضور در مسابقات پیشرو برگزار میشود و تکواندوکاران دعوتشده تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری خواهند کرد.
بر همین اساس و با نظر مجید افلاکی سرمربی تیم ملی، مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی، سینا بختیاری، امیررضا غلامی، مهران برخورداری، آرین سلیمی، یاسین ولیزاده، علی پرسیان، علیاصغر علیمردان، کیوان کاظمی، علی خوشروش، رادین زینالی، امیررضا صادقیان، محمد علیزاده و محمدحسین یزدانی به اردوی آماده سازی دعوت شدند.
مهرداد یوسفی، علی تاجیک، مسعود حجیزواره، سجاد مردانی و خیراله قلیزاده همکاران افلاکی در کادر فنی تیم ملی هستند.
رقابتهای بین المللی فجیره به میزبانی امارات نخستین رویدادی است که تیم ملی در آن حضور خواهد داشت.