پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان کرمان از ثبت و بایگانی حدود ۴۰۰ هزار پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک دادگستری استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با مدیرکل اسناد معاونت حقوقی قوه قضائیه، که با موضوع بایگانی راکد و آرشیو الکترونیک دادگستری کل استان کرمان، برگزار شده بود، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۹۶ هزار و ۶۶۶ پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک بارگذاری شده است که این آمار نشاندهنده روند رو به رشد ثبت و ساماندهی پروندهها در استان است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه اخیراً بهصورت ویژه به موضوع آرشیو و رقومیسازی ورود کرده است، افزود: انتظار میرود با این حمایتها بر مشکلات موجود فائق خواهیم آمد، استان کرمان به دلیل گستردگی و تعدد حوزههای قضایی، حجم بالایی از پروندهها را در اختیار دارد و لازم است از نظر امکانات و تخصیص اعتبارات، نگاه متفاوت و ویژهای به این استان صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: هماهنگیهای خوبی با رؤسای دادگستری و دادستانها در شهرستانها انجام شده و این روند تا زمانی که چینش، بایگانی و ثبت پروندهها طبق دستورالعملها انجام شود، با جدیت ادامه خواهد داشت.
حجت الاسلام حمیدی با تأکید بر اهمیت ساماندهی شعب قضایی تصریح کرد: هدف این است که از این پس وضعیت شعب را بهصورت اصولی ساماندهی کنیم، در این میان، رقومیسازی حتی مهمتر از آرشیو الکترونیک است و باید فضای اداری، نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای بایگانی و ثبت الکترونیک در اختیار خود شعب قرار گیرد.
وی افزود: بایستی بحث رقومیسازی را از خود شعب فعال کنیم و کار را از سرچشمه آغاز کنیم، لازم است در چارت سازمانی نیز یک نیروی مشخص برای ثبت و رقومیسازی برای هر شعبه پیشبینی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وضعیت فعلی شعب تمام الکترونیک گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد شعبات حوزههای قضائی استان بهصورت تمام الکترونیک فعال هستند، اما این عدد باید به ۱۰۰ درصد برسد و در همین راستا طرح رقومیسازی با تمام ظرفیت در حال اجراست.
حجت الاسلام حمیدی یکی از مهمترین چالشها در مرکز استان را کمبود فضای اداری دانست و اظهار داشت: کمبود فضای اداری از مهمترین معضلاتی است که در مرکز استان با آن مواجه هستیم و امیدواریم با احداث ساختمان جدید، این مشکل برطرف شود و علاوه بر جبران کمبود فضا، امکان ایجاد فضای مناسب برای آرشیو و ثبت الکترونیک نیز فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به مشکلات بایگانیهای راکد خاطرنشان کرد: در حوزه بایگانی راکد با کمبود نیروی انسانی و مشکلات چارت سازمانی مواجه هستیم و استان کرمان نیازمند توجه ویژه از سوی مرکز است، با این حال، آمارهای یکی دو سال اخیر نشان میدهد که روند کار در مرکز استان و شهرستانها بهخوبی در حال پیشرفت است.