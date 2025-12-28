به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با مدیرکل اسناد معاونت حقوقی قوه قضائیه، که با موضوع بایگانی راکد و آرشیو الکترونیک دادگستری کل استان کرمان، برگزار شده بود، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۳۹۶ هزار و ۶۶۶ پرونده در سامانه آرشیو الکترونیک بارگذاری شده است که این آمار نشان‌دهنده روند رو به رشد ثبت و ساماندهی پرونده‌ها در استان است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه اخیراً به‌صورت ویژه به موضوع آرشیو و رقومی‌سازی ورود کرده است، افزود: انتظار می‌رود با این حمایت‌ها بر مشکلات موجود فائق خواهیم آمد، استان کرمان به دلیل گستردگی و تعدد حوزه‌های قضایی، حجم بالایی از پرونده‌ها را در اختیار دارد و لازم است از نظر امکانات و تخصیص اعتبارات، نگاه متفاوت و ویژه‌ای به این استان صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: هماهنگی‌های خوبی با رؤسای دادگستری و دادستان‌ها در شهرستان‌ها انجام شده و این روند تا زمانی که چینش، بایگانی و ثبت پرونده‌ها طبق دستورالعمل‌ها انجام شود، با جدیت ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام حمیدی با تأکید بر اهمیت ساماندهی شعب قضایی تصریح کرد: هدف این است که از این پس وضعیت شعب را به‌صورت اصولی ساماندهی کنیم، در این میان، رقومی‌سازی حتی مهم‌تر از آرشیو الکترونیک است و باید فضای اداری، نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای بایگانی و ثبت الکترونیک در اختیار خود شعب قرار گیرد.

وی افزود: بایستی بحث رقومی‌سازی را از خود شعب فعال کنیم و کار را از سرچشمه آغاز کنیم، لازم است در چارت سازمانی نیز یک نیروی مشخص برای ثبت و رقومی‌سازی برای هر شعبه پیش‌بینی شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وضعیت فعلی شعب تمام الکترونیک گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ درصد شعبات حوزه‌های قضائی استان به‌صورت تمام الکترونیک فعال هستند، اما این عدد باید به ۱۰۰ درصد برسد و در همین راستا طرح رقومی‌سازی با تمام ظرفیت در حال اجراست.

حجت الاسلام حمیدی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مرکز استان را کمبود فضای اداری دانست و اظهار داشت: کمبود فضای اداری از مهم‌ترین معضلاتی است که در مرکز استان با آن مواجه هستیم و امیدواریم با احداث ساختمان جدید، این مشکل برطرف شود و علاوه بر جبران کمبود فضا، امکان ایجاد فضای مناسب برای آرشیو و ثبت الکترونیک نیز فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به مشکلات بایگانی‌های راکد خاطرنشان کرد: در حوزه بایگانی راکد با کمبود نیروی انسانی و مشکلات چارت سازمانی مواجه هستیم و استان کرمان نیازمند توجه ویژه از سوی مرکز است، با این حال، آمار‌های یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که روند کار در مرکز استان و شهرستان‌ها به‌خوبی در حال پیشرفت است.