پخش زنده
امروز: -
کشاورزان خوزستان با توجه به سرمای هوا و احتمال یخ زدگی برای حفاظت از محصولات خود چاره اندیشی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اداره کل هواشناسی خوزستان درباره سرمازدگی محصولات کشاورزی هشدار نارنجی صادر کرد.
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی، از اواخر روز سه شنبه نهم تا اواسط پنجشنبه یازدهم دی ماه احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی در اغلب نقاط استان وجود دارد.
محمد سبزه زاری با اشاره به اینکه توصیه میشود زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع با توجه به وقوع بارشها ادامه داد: سالنهای پرورش قارچ، گلخانه و انبار با توجه به کاهش دما و کنترل دما تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت شود. و دریچههای گلخانهها در هنگام کاهش دما بسته نگهداشته شود.
وی افزود: تهیه خوراک پرانرژی برای دامها با توجه به کاهش دما، جلوگیری از نفوذ هوای سرد و روان آب به داخل سالنها و تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالنها با توجه به کاهش دما مورد توجه قرار گیرد و در استخرهای پرورش ماهی پاکسازی، تنظیم دما و کنترل دریچههای ورودی و خروجی استخرها و عدم کود دهی به استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی و کاهش غذادهی به میزان نصف نرمال به دلیل ابرناکی و کاهش دما انجام شود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه دامداران و عشایر و زنبورداران از عبور در اتفاعات، توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها با توجه به وقوع بارشها خودداری کنند، خاطر نشان کرد: عشایر، دامداران و زنبورداران نسبت به عایق بندی و محافظت از کندوها در مقابل بارشها و کاهش دما، تغذیه کمکی کلنیها برای زمستان گذرانی، به چرا نبردن دامها در مراتع و انتقال دامها به مکان سرپوشیده اقدام کنند.
سبزه زاری بیان کرد: با توجه به این هشدار تخلیه آب و جمع آوری لولهها، اتصالات و تجهیزات سیستم آبیاری تحت فشار، استفاده از ضد یخ در رادیاتور ماشین آلات کشاورزی و محافظت از ادوات کشاورزی با توجه به روند کاهشی دما انجام شود.