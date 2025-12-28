پخش زنده
تیم هیئت تیراندازی خراسان رضوی جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیئت تیراندازی خراسان رضوی گفت: با پایان رقابتهای لیگ دسته یک تفنگ بانوان کشور، تیم هیئت تیراندازی خراسان رضوی با کسب عنوان نایبقهرمانی، به لیگ برتر تیراندازی بانوان کشور راه یافت.
علیاکبر صیامی افزود: تیم بانوان تیراندازی شهید محمود کاوه خراسان رضوی با نمایشی درخشان، تلاش مثالزدنی و انسجام فنی مطلوب، موفق شد با اختلاف تنها یک امتیاز نسبت به تیم قهرمان، بر سکوی دوم رقابتها بایستد و صعودی ارزشمند به لیگ برتر را رقم بزند.
وی ادامه داد: این تیم با مربیگری خانم زهرا هاشمی، از چهرههای شناختهشده و قهرمان تیراندازی کشور، توانست با تکیه بر انگیزه و توان فنی ورزشکاران جوان استان، روندی روبهرشد و امیدوارکننده را در مسابقات به نمایش بگذارد؛ بهگونهای که بهبود مستمر رکوردها، نشاندهنده آمادگی بالای فنی و ذهنی تیراندازان خراسانی بود.
این رقابتها از ۱۷ مهرماه در سالن تیراندازی ورزشگاه آزادی آغاز شد و در هجدهمین دوره لیگ دسته یک تفنگ بانوان، شش تیم از سراسر کشور حضور داشتند.
در پایان این دوره، تیم پاس مقام اول، هیئت تیراندازی خراسان رضوی مقام دوم و تیم آتش تیرگان گلپسند مقام سوم را به دست آوردند.