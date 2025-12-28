پخش زنده
همزمان با جهش فناورانه کشور در ارسال ماهواره و یک سالگی کانون فناوریهای نوین ایران، رویداد علمی پرواز تا ثریا با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با دستاوردهای فضایی وعلوم نوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای مرکز استان گفت: پرتاب ماهوارههای جدید ظفر ۲، پایا و کوثر ارتقایافته جهشی بزرگ در حوزه فناوری کشور و نشاندهنده توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان است.
مظهری افزود: به همین مناسبت، یک هفته رویداد علمی با عنوان پرواز تا ثریا در استان تدارک دیده شده است.
وی گفت: مراسم اصلی افتتاح این رویداد امروز در شهر بیرجند، حسینیه جماران، از ساعت ۱۵ برگزار میشود و لحظه پرتاب ماهوارهها به صورت زنده از طریق نمایشگرها پخش خواهد شد تا کودکان و نوجوانان بتوانند این رویداد علمی را بهصورت مستقیم مشاهده کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: تا دوازدهم دیماه، امکان ارسال آثار خلاقانه کودکان و نوجوانان استان در قالب دلنوشته، نقاشی و ماکت فراهم است و آثار باید به مراکز کانون تحویل داده شود یا از طریق نشانی کافنا در نرمافزار بله ارسال شود.
در ادامه این برنامه، علوی استاد دانشگاه با اشاره به دستاورد اخیر کشور در حوزه فضایی گفت: طراحی و ساخت همزمان سه ماهواره ظفر ۲، پایا و کوثر ارتقایافته توسط شرکتهای دانشبنیان بخش خصوصی انجام شده و هر سه ماهواره در رده ماهوارههای سنجشی قرار دارند.
وی افزود: ماهواره ظفر ۲ علاوه بر قابلیت تصویربرداری، مجهز به سیستم ذخیره و ارسال دادهها و محموله اندازهگیری تشعشعات فضایی است.
علوی گفت: ماهواره پایا که سنگینترین ماهواره ساختهشده در کشور محسوب میشود، با تمرکز بر تصویربرداری با کیفیت بالا، در حوزههایی مانند کشاورزی، مدیریت منابع آب، بررسیهای شهری، پایش محیط زیست و مدیریت بحران کاربرد دارد.
وی افزود: برای نخستین بار با ماهواره ظفر ۲ امکان دریافت و ارسال همزمان دادهها فراهم شده و این ماهواره قابلیت برقراری تماس صوتی در محدوده مخابراتی و ارسال داده در گستره جهانی را نیز دارد.
علوی با بیان اینکه توان طراحی و پرتاب ماهواره، ایران را در جمع ۱۱ کشور صاحب این فناوری در جهان قرار داده است گفت: استفاده از پرتابگر روسی برای ارسال همزمان سه ماهواره سنگین، رویهای متداول در جهان و با هدف افزایش دقت و کاهش ضریب خطا انجام شده است.