مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه بااشاره به اینکه 55 درصد ظرفیت سد‌های کرمانشاه خالی است گفت : بارندگی های استان نسبت به سال گذشته 24 درصد و نسبت به بلند مدت 34 درصد کاهش داشته است .

کاهش 24 در صدی بارندگی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل

کاهش 24 در صدی بارندگی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی گفت : در مورد وضعیت منابع آب استان کرمانشاه وکاهش بارندگی‌های اخیرو به ویژه وضعیت منابع آب زیرزمینی نگرانی جدی وجود دارد .



وی اافزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون مجموع بارندگی‌های ثبت‌شده حدود ۸۸ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۳۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر حدود ۵۵ درصد ظرفیت مخازن سد‌های استان خالی بوده و تنها حدود ۴۵ درصد از حجم این مخازن پر است؛ بخشی از این حجم نیز در محدوده حجم مرده قرار دارد و امکان بهره‌برداری از آن وجود ندارد. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امیدواریم بخشی از عقب‌ماندگی بارشی در ماه‌های آینده جبران شود.

وی گفت: احیای آبخوان‌ها فرآیندی پیچیده و زمان‌بر است و در صورت آسیب‌دیدگی جدی، بازگشت به شرایط پایدار نیازمند سال‌ها بارندگی نرمال و مستمر خواهد بود. هم‌اکنون حدود یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب کسری مخزن در دشت‌های استان وجود دارد و در برخی مناطق، نشانه‌هایی از فرونشست زمین مشاهده می‌شود.

درویشی اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع آب را این‌گونه، بیان کرد: برنامه انسداد چاه‌های غیرمجاز با جدیت در دستور کار کمیته سازگاری با کم‌آبی استان قرار دارد و تاکنون یک هزار و ۴۳۰ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که منجر به حفاظت از حدود ۶۰ میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی شده است.

وی همچنین از تدوین و اجرای سیاست‌های جدید در حوزه مدیریت مصرف و تخصیص آب خبر داد و تصریح کرد: بازتوزیع هدفمند و ساماندهی تخصیص منابع آب با رعایت ملاحظات فنی، قانونی و زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد تا ضمن حمایت از بخش‌های تولیدی و اقتصادی، از وارد آمدن فشار مضاعف به منابع آبی جلوگیری شود.