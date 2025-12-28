پخش زنده
امسال در کارگاه آموزشی تعمیرات لوازم خانگی در مرکز فنی و حرفهای اسدآباد ۱۰۰ نفر شرکت کردند که ۱۰ نفر از آنها وارد بازار کار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر مرکز فنی و حرفهای برادران اسدآباد گفت: در کارگاه تعمیرات لوازم خانگی این مرکز دورههای تعمیرات محصولات برودتی، گرداننده، گرمایشی و لوازم برقی کوچک برگزار میشود.
ندا والی خواه افزود: در هر دوره حدود ۲۵ کارآموز حضور دارند و به مدت ۳ ماه اصول اولیه را آموزش میبینند.
او تأکید کرد: دوره آموزشی انرژیهای نو در این مرکز که از مطالبات جوانان و نیاز روز جامعه بود در هفته جاری افتتاح میشود.
