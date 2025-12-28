با هدف حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید، مدیرکل و مدیران تأمین اجتماعی استان اردبیل با حضور در کارخانه باتری سازی اشجع، مسائل و مشکلات حوزه تأمین اجتماعی رو در این واحد بررسی کردند. از چند کارگر این واحدتولیدی هم تجلیل شد.

