مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد از بهرهبرداری بیش از ۹۰ درصد پروژه بزرگ آبرسانی این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید دشتی، از بهرهبرداری بیش از ۹۰ درصد پروژه بزرگ آبرسانی این شهرستان خبر داد و گفت: این پروژه با افزایش توان تولید، توزیع عادلانه فشار و ارتقای کیفیت آب، بخش عمده نیاز آبی شهر میبد، بفروئیه و روستاهای بخش مرکزی را تأمین کرده است.
دشتی، در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از پروژه آبرسانی میبد و بفروئیه نیز اظهار کرد: این پروژه که از مهرماه سال ۱۴۰۱ با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان آغاز شده بود، پس از حدود دو سال فعالیت مستمر، اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخش عمده آن در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی افزود: احداث یک مخزن ذخیره ۱۰ هزار مترمکعبی جایگزین مخزن قدیمی یکهزار مترمکعبی، اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر خط جمعآوری و انتقال آب با قطرهای ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر، تجهیز هفت حلقه چاه، حفر یک حلقه چاه جدید، احداث حوضچهها، اتصالات و شیرآلات مرتبط و اجرای خط انتقال برق، از جمله اقدامات انجامشده در قالب این طرح است.
دشتی با اشاره به اجرای یک طرح جانبی در محدوده شرقی شهر و خیابان امام گفت: در این طرح حدود یکهزار متر از خطوط انتقال داخلی که بهعنوان گلوگاههای فشار شناخته میشدند، اصلاح و بازسازی شد و نقش مؤثری در بهبود فشار شبکه ایفا کرد.
وی اهداف اصلی پروژه را افزایش توان تولید آب، توزیع عادلانه فشار و ایجاد عدالت در کیفیت آب عنوان کرد و افزود: با حفر و وارد مدار شدن هشت حلقه چاه جدید، حدود ۱۷۰ لیتر بر ثانیه به توان تولید آب شهر افزوده شده که به ویژه در زمان پیک مصرف و بروز اختلال در خط انتقال، نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب ایفا میکند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد همچنین به بهبود کیفیت آب اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای پروژه، اختلاف شاخص کیفی آب (EC) در نقاط مختلف شهر بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بود، اما با خارج شدن چاههای قدیمی و اصلاح شبکه، این اختلاف به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ واحد کاهش یافته است.
دشتی در پایان تأکید کرد: پروژه آبرسانی میبد هماکنون بیش از ۹۰ درصد مشترکان شهرستان را تحت پوشش قرار داده و گام بلندی در جهت تأمین آب پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و پاسخگویی به نیازهای آبی جمعیت رو به رشد شهرستان محسوب میشود.