یک شرکت دانشبنیان سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده که امکان طراحی و اجرای فرمها و فرآیندهای سازمانی را کاملاً بدون کدنویسی فراهم میکند و اکنون در سازمان ملی استاندارد در حال استفاده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا فلاحتی، مدیر این شرکتهای دانشبنیان از طراحی و تولید یک سکوی نرمافزاری برای یکپارچهسازی فرایندهای سازمانی خبر داد و گفت: ما یک پلتفرم تولید کردهایم که سازمانها میتوانند با استفاده از آن، فرایندهای کاری خود را ایجاد و مدیریت کنند؛ به گونهای که بهجای استفاده از سامانههای متعدد و پراکنده، همه فرایندها در قالب یک بسته واحد ارائه میشود و این موضوع به صرفهجویی قابل توجه در هزینههای سازمانها منجر میشود.
وی افزود: این پلتفرم به شکلی طراحی شده که حتی کاربران با دانش فنی محدود نیز قادر به کار با آن هستند و نگهداری، توسعه و حتی ایجاد فرایندهای جدید توسط خود سازمانها امکانپذیر است و نیازی به وابستگی دائمی به تیمهای فنی خارج از مجموعه وجود ندارد.
مدیر این شرکت دانشبنیان با اشاره به هوشمند بودن این سامانه تصریح کرد: عملکرد پلتفرم به این صورت است که سازمانها میتوانند فرایندهای خود را به صورت دقیق ترسیم کنند؛ برای مثال فرایندهای خرید، فروش یا صدور مجوز که هرکدام شامل مراحل مشخصی هستند.
وی افزود: در این پلتفرم، فرایند از نقطه شروع تعریف میشود؛ مشخص میشود چه اتفاقی باید بیفتد، چه شخص یا چه گروهی از کاربران باید یک فرم را تکمیل کنند و پس از آن چه اقداماتی مانند اخذ استعلام یا بررسیهای بعدی انجام شود و در نهایت کل این مراحل بهصورت یکپارچه در قالب یک فرایند مشخص اجرا میشود.
مدیر این شرکت دانشبنیان با اشاره به طراحی سامانهای برای مدیریت هوشمند فرایندها، گفت: این سامانه امکان ترسیم کامل مراحل مختلف یک فرایند را بدون نیاز به کدنویسی و بهصورت کاملاً بصری فراهم میکند.
وی افزود: پس از ترسیم و انتشار فرایند در سامانه، سیستم بهصورت هوشمند همان فرایند طراحیشده را اجرایی میکند و عملاً فاصله میان ایده تا اجرا به حداقل میرسد.
فلاحتی با بیان اینکه این قابلیت منجر به ایجاد سامانههای جدید در سازمانها میشود، تصریح کرد: در حال حاضر این سامانه در سازمان ملی استاندارد بر پایه این فناوری در حال استفاده است و این سازمان حدود سه هزار فرایند فعال دارد که بهتدریج در حال اضافه شدن به این بستر هستند.
مدیر این شرکت دانشبنیان ادامه داد: فرآیند انتقال این سامانه در سازمان ملی استاندارد از حدود سه ماه پیش آغاز شده و هماکنون بخشی از فرایندهای سازمان صدا و سیما نیز از این فناوری استفاده میکنند.
فلاحتی با اشاره به کاربرد این سامانه در دستگاههای اجرایی، گفت: این سامانه هماکنون در سازمان ملی استاندارد مورد استفاده قرار گرفته و در حال برنامهریزی هستیم تا سایر سازمانها نیز بهتدریج به آن معرفی شوند.
بخشی از قابلیتهای این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی است و این فناوری نقش مهمی در تسهیل طراحی فرمها و فرایندها ایفا میکند؛ بهگونهای که کاربر میتواند حتی به صورت گفتوگو محور، نیاز خود را به سامانه اعلام کند.
فلاحتی توضیح داد: کاربر صرفاً اعلام میکند که چه فرم یا فرایندی را میخواهد و سامانه بهصورت خودکار آن را طراحی و ایجاد میکند. این قابلیت بهویژه برای کسبوکارهای بزرگ و سازمانهایی که با حجم بالایی از فرایندها سروکار دارند، کاربردی است و در حال حاضر تمرکز ما بر همین بخش است.
مدیر این شرکت دانشبنیان ادامه داد: در حال حاضر سامانه به صورت استقرار داخلی در سازمانها و کسبوکارها ارائه میشود و بهدلیل ملاحظات امنیتی، تحت وب قرار نگرفته است، اما در مرحله بعد و با توسعه بیشتر قابلیتها، ارائه خدمات آنلاین نیز در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در فاز بعدی، این سامانه برای کسب و کارهای کوچکتر که زیر ساختهای سخت افزاری و سروری در اختیار ندارند نیز قابل استفاده خواهد بود تا بتوانند با ایجاد حساب کاربری، فرایندهای مورد نیاز خود را بهصورت آنلاین طراحی و مدیریت کنند.