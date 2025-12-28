به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجواد حق‌شناس بر ایجاد زیرساخت‌های لازم در خصوص تسهیل رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی، تأمین امنیت و حفظ و نگه‌داری این بنای تاریخی تأکید کرد تا در دستور کار شورای تأمین و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان دشتستان قرار گیرد.

در این بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر توضیحاتی در خصوص چگونگی ساخت کاخ بردک سیاه در دوران باستان، تاریخ پیدایش آن، اهمیت این بنا در باستان شناسی ایران و جایگاه آن در هویت بخشی به تاریخ ایران و منطقه جنوب کشور و شهرستان دشتستان و ضرورت حفظ و نگه‌داری این اثر تاریخی با جاذبه گردشگری پرداخت.