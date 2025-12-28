پخش زنده
شبکه رادیویی صبا روز یکشنبه ۷ دیماه با پخش سه برنامه «ادبیاتو»، «روستا دوستا» و «دوراهی»، مخاطبان خود را به سفری شنیدنی در دنیای ادبیات تمثیلی، معرفی روستایی ییلاقی با پیشینهای کهن و بررسی یکی از مسیرهای تأمین غذای سالم از طریق پرورش ماهی کپور میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه فرهنگی و شنیدنی «ادبیاتو» روز یکشنبه ۷ دی، مخاطبان رادیو صبا را به دنیای حکایتها و داستانهای تمثیلی میبرد.
روایتهایی ساده، اما عمیق که با زبانی شیرین، رفتارهای انسانی و مناسبات اجتماعی را به تصویر میکشند و مخاطب را به تأمل وامیدارند.
در این قسمت، امیرحسین مدرس با بیانی گرم و دلنشین، به روایت دو داستان «مردی که بیجا خندید» و «خری که سلطان جنگل شد» میپردازد؛ حکایتهایی نمادین که هرکدام با نگاهی طنزآمیز و پندآموز، مفاهیمی، چون جایگاه خرد، پیامد رفتار نادرست، قدرتطلبی و فریب ظواهر را بازگو میکنند.
«ادبیاتو» در این برنامه، فراتر از روایت صرف داستانها، به معناهای پنهان و پیامهای اخلاقی آنها میپردازد و نشان میدهد چگونه حکایتهای کوتاه و کهن میتوانند آینهای برای رفتارهای امروز انسان باشند و راهی برای بازاندیشی در انتخابها و تصمیمها پیش روی مخاطب بگذارند.
شنوندگان میتوانند روز یکشنبه ۷ دی با «ادبیاتو» همراه شوند و لحظاتی شنیدنی و اندیشهبرانگیز را در دنیای داستان، تمثیل و حکمت تجربه کنند.
ادبیاتو شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳ به تهیهکنندگی مژگان فرزین و اجرای امیرحسین مدرس راهی آنتن میشود.
برنامه «روستا دوستا»
در برنامه «روستا دوستا» روز یکشنبه ۷ دی، شنوندگان رادیو صبا راهی سفری شنیدنی به روستای ازغد در استان خراسان رضوی میشوند.
ازغدروستایی خوشآبوهوا و کوهستانی که با چشماندازهای طبیعی، معماری پلکانی و فضای آرام خود، نمونهای شاخص از زندگی بومی در دامنههای رشتهکوه بینالود را به تصویر میکشد.
روستای ازغد از توابع بخش طرقبه شهرستان بینالود است و به دلیل قرار گرفتن در منطقهای ییلاقی، تابستانهایی خنک و طبیعتی سرسبز دارد.
باغهای میوه ، کوچههای باریک و خانههایی که بهصورت پلکانی بر دامنه کوه ساخته شدهاند، چهرهای خاص و تماشایی به این روستا بخشیدهاند و آن را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری روستایی در اطراف مشهد تبدیل کردهاند.
ازغد علاوه بر طبیعت چشمنواز، دارای پیشینه تاریخی قابل توجهی است ، وجود بناهای قدیمی مانند مسجد تاریخی روستا و بافت سنتی آن، نشاندهنده قدمت سکونت و تداوم زندگی در این منطقه است.
شیوه معیشت مردم، که بیشتر بر پایه باغداری و فعالیتهای بومی است، همچنان پیوند عمیقی با طبیعت اطراف دارد.
در این سفر رادیویی، شنوندگان با تاریخچه روستا، سبک زندگی مردم، مشاغل محلی، آداب و رسوم، فرهنگ اجتماعی و ظرفیتهای گردشگری ازغد آشنا میشوند. روایتهایی از زندگی روزمره اهالی و ارتباط نزدیک انسان و طبیعت، بخشهایی از این برنامه را شکل میدهد.
برنامه «روستا دوستا» با هدف معرفی روستاهای کمتر دیدهشده ایران، تلاش میکند زیباییها، توانمندیها و ارزشهای فرهنگی مناطق مختلف کشور را به مخاطبان معرفی کند و تصویری زنده و واقعی از زندگی روستایی ارائه دهد.
روستا دوستا شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و با اجرای مهدی پر تقدیم شنوندگان میشود.
برنامه «دوراهی»
برنامه «دوراهی» روز یکشنبه ۷ دی با موضوع پرورش ماهی کپورروی آنتن میرود و شنوندگان را با یکی از فعالیتهای مهم و کاربردی در حوزه کشاورزی و تأمین غذای سالم آشنا میکند.
مسیری که از دل آب و طبیعت میگذرد و به سفره خانوادههای ایرانی میرسد.
در این قسمت، شرکتکنندگان وارد دنیای پرورش ماهی کپور میشوند؛ ماهیای که بهدلیل سازگاری با شرایط مختلف، رشد مناسب و ارزش غذایی بالا، جایگاه ویژهای در آبزیپروری ایران دارد. از انتخاب بچهماهی و آمادهسازی استخرها گرفته تا تغذیه، نگهداری و زمان برداشت، نکاتی مطرح میشود که نشاندهنده اهمیت دانش، تجربه و مدیریت صحیح در این حرفه است.
شرکتکنندگان این مسابقه رادیویی، در نقش کارشناسان برنامه، با نگاهی کاربردی و بومی به سابقه پرورش ماهی کپور در ایران، مزایای اقتصادی و تغذیهای آن و تفاوت روشهای سنتی و نوین پرورش میپردازند و توضیح میدهند چگونه این فعالیت میتواند به اشتغالزایی و امنیت غذایی کمک کند. رقابت آنها در ارائه اطلاعات دقیقتر و شنیدنیتر، حالوهوایی پویا و جذاب به برنامه میبخشد.